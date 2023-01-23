Виновник смертельного ДТП на Крымском мосту получил условный срок

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Артем КИЛЬКИН

Ставший виновником смертельного ДТП на Крымском мосту житель Краснодарского края получил условный срок. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

Авария произошла 30 мая 2022 года в темное время суток. Водитель грузовика с бортовым полуприцепом летел в направлении Тамани со скоростью 111 км/ч. В какой-то момент он отвлекся от управления и слишком поздно заметил автомобиль «ГАС 1975», который после поломки стоял «на аварийке» у правого края проезжей части.

– В результате грубых нарушений ПДД РФ подсудимым, приведших к дорожно-транспортному происшествию, водителю автомобиля «ГАС 1975» согласно заключению эксперта были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью человека, от которых потерпевший скончался на месте, – говорится в сообщении.

Подсудимый полностью признал вину и выплатил потерпевшей стороне 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. С учетом этих обстоятельств Керченский городской суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права управлять транспортным средством на полгода.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе суда.

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