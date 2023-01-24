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НовостиОбщество24 января 2023 6:31

С 9 октября паромами через Керченский пролив было перевезено почти 80 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 24 января нет
Екатерина НАЗАРОВА
Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1714 рейсов

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1714 рейсов

Фото: Виктор Гусейнов

С начала работы Керченской паромной переправы 9 октября через пролив в обе стороны было перевезено почти 80 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 24 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 70 954 пассажира, 53 361 единица автотранспорта и 5 941 ж/д вагон, - говорится в сообщении.

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 24 января нет.

Напомним, в настоящее время продолжает действовать запрет на полеты в аэропорт «Симферополь», работа которого была временно приостановлена 24 февраля 2022 года.

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