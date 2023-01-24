С 9 октября паромами через Керченский пролив было перевезено почти 80 тысяч пассажиров

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1714 рейсов Фото: Виктор Гусейнов

С начала работы Керченской паромной переправы 9 октября через пролив в обе стороны было перевезено почти 80 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 24 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 70 954 пассажира, 53 361 единица автотранспорта и 5 941 ж/д вагон, - говорится в сообщении.

Действующих штормовых предупреждений по проливу на 24 января нет.

Напомним, в настоящее время продолжает действовать запрет на полеты в аэропорт «Симферополь», работа которого была временно приостановлена 24 февраля 2022 года.

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