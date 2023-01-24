В Республике Крым на утро 24 января выявили 27 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 27 случаев новой коронавирусной инфекции, 211 237 - за все время. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализирован 1 пациент, за все время на стационарном лечении находились 62 763 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 29 человек, выздоровевших за весь период - 203 960, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе зафиксировали 11 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 97 669. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 4 человека. Выписаны 3 пациента. На данный момент в больницах находятся 46 пациентов, из них 37 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от ковида умерли два человека в возрасте 71 и 91 года.

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