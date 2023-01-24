Рост цен на мясные и молочные продукты в Крыму замедлился в декабре до 13,2%

В последний месяц года в регионе снизились годовые темпы прироста цен на сосиски, сардельки и мясные полуфабрикаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря росту производства мясомолочной продукции в России и урожаю фруктов на полуострове годовая инфляция в Крыму в декабре 2022 года замедлилась до 13,2% после 13,3% в ноябре.

Как сообщили в Южном ГУ Центрального банка РФ по Крыму, также на показатели повлияло снижение расходов фермеров, которые сэкономили на кормах для животных благодаря хорошему урожаю зерновых, и сдержанная потребительская активность.

- В последний месяц года в регионе снизились годовые темпы прироста цен на сосиски, сардельки, мясные полуфабрикаты, сметану, питьевые молоко и сливки. Благодаря хорошему урожаю в регионе замедлился рост цен на яблоки и ускорилось снижение цен на виноград, - говорится в сообщении.

В то же время сдержанная потребительская активность отразилась в снижении годовых темпов прироста цен на отечественные и иностранные автомобили. Рост цен автомобильных шин, ввиду их невостребованности, также замедлился.

А вот рост цен на коммунальные услуги наоборот ускорился из-за переноса сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года.

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