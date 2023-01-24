Два громадных мурала с крымскими пейзажами украсили многоэтажку в Симферополе

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Два громадных мурала с крымскими пейзажами украсили одну из многоэтажек в Симферополе на улице Лермонтова. Высота живописных изображений достигает тридцати метров, таких в республике больше не найти.

- Масштабы и красота изображений, конечно, впечатляют. Приятно подчеркнуть, что данный проект был реализован при содействии администрации города, - написал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев, выразив благодарность автору и руководителю проекта.

Напомним, в мае прошлого года на фасаде разрушенного наводнением дома в Ялте появилось огромное граффити с мальчиком и котом. Рисунок занял всю стену здания.

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