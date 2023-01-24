Ялта передала участникам СВО очередную партию гуманитарной помощи

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Участникам СВО передали очередную партию помощи, собранной жителями Ялты. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

– Вновь поездка в Херсонском направлении. Привезли нашим защитникам продукты питания, спальные мешки, медицинские препараты, рации, аккумуляторные батареи – все самое необходимое сейчас, – написала она в своем телеграм-канале.

Она поблагодарила ялтинцев за неравнодушие и участие. Сбор помощи продолжается – желающие присоединиться могут ознакомиться с полным списком необходимых вещей по ссылке.

– Очередной выезд планируем через неделю. Собираем провизию, сигареты и, самое главное, противовирусные и снимающие симптомы простуды средства. Также готовим к отправке буржуйки, – сообщила Павленко.

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