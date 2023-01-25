Погода на 25 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

На Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 января на Крымском полуострове пройдет относительно спокойно.
- Опасные метеорологические явления не ожидаются. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, в ночные и утренние часы слабый гололед, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +5...+7°.
В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем тепло +6…+8°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+9°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +3…+5°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Керчи 0…+2°, северный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +3…+5°, северный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Черноморском +1…+2°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +1…+2°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Армянске 0…+1°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +6…+11°.
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