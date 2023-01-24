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НовостиПроисшествия24 января 2023 12:18

В Севастополе второклассник попал в больницу, угодив под колеса машины

Инцидент произошел, когда ребенок возвращался с отцом домой из магазина
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

В Севастополе второклассник попал в больницу с травмами после ДТП на проезжей части, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент с 9-летним мальчиком произошел в воскресенье на проспекте Победы, напротив дома №44/1.

- Со слов отца мальчика, он вместе с сыном возвращался домой из магазина. В какой-то момент ребенок отстал от него и побежал догонять, выбежав на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля, - говорится в сообщении.

Малыша сбил 40-летний водитель за рулем автомобиля «Дэу». Ребенка доставили с различными травмами в детскую больницу.

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