25 января для студентов и Татьян вход в Никитский ботсад будет бесплатным

Фото: Никитский ботанический сад/Telegram

25 января для всех женщин с именем Татьяна, а также для всех студентов очных отделений высших и средне-специальных учебных заведений вход в Никитский ботанический сад станет бесплатным - при предъявлении, соответственно, паспорта и или студенческого. Об этом сообщает пресс-служба ботсада.

– 25 января 2023 года, в «День российского студенчества», вход во все парки Сада (Арборетум, парки «Монтедор» и Приморский) будет бесплатным для всех женщин с именем Татьяна, а также для всех студентов очных отделений высших и средне-специальных учебных заведений, – говорится в сообщении.

В зимнее время все парки сада работают с 9:00 до 17:00 (касса закрывается на час раньше).

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