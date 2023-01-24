За неделю крымчане перевели мошенникам более 7 млн рублей

За неделю жертвами дистанционных мошенников стали 66 крымчан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 16 по 22 января телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– За помощью полицейских Крыма с 16 по 22 января обратились 66 граждан, попавших на уловки дистанционных мошенников, общая сумма ущерба составила 7 761 649 рублей. 28 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей, мессенджеров и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились более 1,6 миллионов рублей, – говорится в сообщении.

Так, в полицию обратился житель Керчи, отдавший более 600 тысяч рублей псевдо-гадалке, которую нашел в интернете. У мужчины не складывались отношения с противоположным полом, и он надеялся исправить ситуацию с помощью магических услуг.

– Женщина пообещала, что проведет определенные магические ритуалы, которые всего за несколько сеансов помогут наладить ему личную жизнь, выманив с мужчины более 600 тысяч рублей, – рассказали в МВД.

Спустя время, осознав, что в его личной жизни ничего не изменилось, обманутый мужчина написал заявление в полицию.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

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