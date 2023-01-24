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НовостиОбщество24 января 2023 13:59

Движение по мосту через реку Демерджи в Алуште обещают открыть 1 марта

15 марта должны быть завершены все работы по благоустройству прилегающей территории и очистке русла реки
Дмитрий Коренев
Фото: Галина Огнева, t.me/ogneva_galina_alushta

Фото: Галина Огнева, t.me/ogneva_galina_alushta

Мэр Алушты Галина Огнева проинспектировала ход работ по ремонту моста через реку Демерджи на трассе Симферополь – Алушта – Ялта.

– В связи с неожидаемо высоким уровнем грунтовых вод возникла необходимость проведения дополнительных работ, которые не были учтены в проекте. Разделяю волнения алуштинцев, ведь впереди курортный сезон и количество транспорта значительно увеличится, – написала она в своем телеграм-канале.

Фото: Галина Огнева, t.me/ogneva_galina_alushta

Фото: Галина Огнева, t.me/ogneva_galina_alushta

По ее словам, сейчас работы ведутся ежедневно. Полностью открыть движение по мосту планируется 1 марта. 15 марта должны завершиться работы по благоустройству прилегающей территории и очистке речного русла.

– Объект находится на моем личном контроле, – подчеркнула Огнева.

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