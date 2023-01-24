В детской больнице в Керчи капитально отремонтировали здание педиатрического отделения

Теперь палаты в отремонтированном отделении выглядят так. Фото: Минздрав РК

В городской детской больнице в Керчи закончили ремонт здания педиатрического отделения №1. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

- В здании была заменена кровля, все инженерные коммуникации, установлена приточно-вытяжная вентиляция и система кондиционирования. Выполнен ремонт внутренних помещений, заменены окна,- сообщили в Минздраве.

Кроме того, внутри и по периметру здания установили систему видеонаблюдения, приобрели новую мебель.

Педиатрическое отделение рассчитано на 34 пациентов: 29 коек для детей младшего возраста и 5 неврологических.

Капитальный ремонт отделения выполнен за счет средств ведомственной целевой программы по модернизации государственных учреждений здравоохранения. Ремонт обошелся в 149,2 млн рублей.

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