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НовостиПроисшествия24 января 2023 16:41

Керчанка получила условный срок за 13 эпизодов мошенничества

Женщина обманывала людей, обещая помочь поставить земельные участки на учет или оформить землю в собственность
Дмитрий Коренев
Керченский городской суд приговорил женщину к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года

Керченский городской суд приговорил женщину к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летняя жительница Керчи получила условный срок за мошенничество (часть 2 статьи 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, женщина обманывала людей, обещая за вознаграждение помочь поставить земельные участки на кадастровый учет или оформить землю в собственность.

– Исполнять взятые на себя обязательства злоумышленница не намеревалась, денежными средствами в размере более 500 тыс. рублей распорядилась по своему усмотрению, – говорится в сообщении.

Керченский городской суд приговорил женщину к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

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