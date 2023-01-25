Мошенницу из Керчи, обворовавшую граждан на полмиллиона рублей, осудили условно

Керченский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы региона Фото: Артем КИЛЬКИН

Керченский городской суд вынес приговор 38-летней местной жительнице за 13 эпизодов мошенничества.

- Вводя в заблуждение местных жителей, [она] обещала оказать содействие в постановке на кадастровый учет и оформлении в собственность потерпевших земельных участков, - говорится в сообщении.

Взятые на себя обязанности, конечно же, она не исполняла, а полученными 500 тысячами рублей распорядилась по своему усмотрению. Суд приговорил ее к 2 годам 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также были удовлетворены иски потерпевших на сумму в 400 тысяч рублей.

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