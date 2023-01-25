Аксенов поздравил крымчан с Днем российского студенчества 25 января

На сегодняшний день в республике обучается порядка 75 тысяч студентов, в их числе – около 2,7 тысяч иностранцев из более чем 50 стран Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем российского студенчества 25 января.

- Сегодня День российского студенчества - Татьянин день. Поздравляю крымских студентов с этим замечательным праздником! Студенчество всегда было мощной интеллектуальной, творческой и общественной силой. Фундамент будущего страны во многом закладывается в учебных аудиториях, это результат труда и таланта всех, кто учится и учит, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, на сегодняшний день в Крыму проходят обучение около 75 тысяч студентов, в их числе - порядка 2,7 тысяч иностранцев из более чем 50 стран. Аксенов также отметил, что поддержка талантливых студентов является важным приоритетом работы властей региона.

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