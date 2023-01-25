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НовостиПроисшествия25 января 2023 9:45

В Севастополе будут судить 61-летнего мужчину, едва не зарезавшего своего знакомого

В ходе конфликта он всадил потерпевшему нож в живот
Екатерина НАЗАРОВА
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, причинившего тяжкий вред здоровью своего знакомого

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, причинившего тяжкий вред здоровью своего знакомого

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе прокуратура направила в суд с обвинительным заключением уголовное дело против 61-летнего местного жителя, едва не зарезавшего своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Инцидент произошел октябрьским вечером 2022 года на территории дома по улице Карла Либкнехта, где жил задержанный.

- Между ним и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом в область живота, причинив тяжкий вред его здоровью, - говорится в сообщении.

В настоящее время севастополец ожидает суда под стражей.

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