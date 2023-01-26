Погода на 26 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 января на Крымском полуострове спокойный четверг - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман, слабый гололед, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°, днем +7...+9°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло +6…+8°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +5…+7°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +2…+6°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи 0…+3°, север-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Феодосии +2…+4°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +2…+4°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Джанкое 0…+3°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске 0…+2°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +6…+11°.

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