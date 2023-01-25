Ялтинца оштрафовали на 65 тысяч рублей за хулиганство и дискредитацию армии РФ

Жителя Ялты два раза оштрафовали за дискредитацию российской армии Фото: Даниил ОПАРИН

В Ялте задержан 35-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок на остановке, а также допустил высказывания, дискредитирующие армию РФ.

На него составили три протокола: за мелкое хулиганство, нахождение в общественном месте в пьяном виде и публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ. За последнее мужчина привлекался за минувший год не однократно, отметили в МВД.

- Судом ему было вынесено административное наказание в виде штрафов в размере 30 и 35 тыс. рублей, которые гражданин до настоящего времени не уплатил, - говорится в сообщении.

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