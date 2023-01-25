В Крыму 18-летний парень помог полицейским поймать подозреваемого в убийстве

Фото: пресс-служба МВД по Крыму

В Сакском отделе полиции наградили 18-летнего молодого человека за помощь в поимке предполагаемого убийцы, сообщается в пресс-службе МВД Крыма.

Неизвестный в окровавленной одежде проник в дом к парню, видимо, пытаясь спрятаться после совершенного преступления. Незаметно это сделать у мужчины не получилось - парень его увидел и вылез через окно на улицу. Не растерявшись, он запер снаружи входную дверь, чтобы преступник не сбежал, после чего вызвал полицию.

- Как выяснилось, 22-летний сельчанин в ходе конфликта смертельно ранил ножом своего собутыльника, проживавшего в соседнем доме, после чего попытался скрыться. Благодаря смекалке и неравнодушию Руслана сотрудники полиции оперативно задержали гражданина, - говорится в сообщении.

В торжественной обстановке начальник отдела подполковник полиции Арсен Сейтасанов вручил молодому человеку благодарственное письмо.

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