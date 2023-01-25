Житель Краснодарского края получил четыре года колонии за сбыт наркотиков в Феодосии

Ближайшие четыре года молодой человек проведет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии осудили 23-летнего жителя Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, он признан виновным по части 1 статьи 228.1 УК РФ – «Незаконный сбыт наркотических средств».

– Установлено, что в начале августа прошлого года 23-летний житель Краснодарского края, находясь у магазина «Клевер» в г. Феодосии, незаконно сбыл своему знакомому наркотическое средство каннабис за денежное вознаграждение в 2 тыс. рублей, – говорится в сообщении.

Согласно приговору, ближайшие четыре года молодой человек проведет в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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