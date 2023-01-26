В Симферополь на гастроли приехал «Королевский цирк» Гия Эрадзе

Специально для грандиозного шоу был спроектирован огромный замок высотой до самого купола цирка Фото: Александра Тимощенко

В главный цирк крымской столицы на гастроли приехал «Королевский цирк» Гия Эрадзе, передает корреспондент КП-Крым.

Как рассказал художественный руководитель Росгосцирка, специально для грандиозного шоу был спроектирован огромный замок высотой до самого купола цирка. Все декорации пришлось везти на 17 фурах из Гомеля.

Все декорации пришлось везти на 17 фурах из Гомеля Фото: Александра Тимощенко

- Мы привезли сюда большую трупу актеров - 120 человек. Будет очень много интересных номеров, о которых пока мы не хотим говорить, чтобы не портить крымским зрителям первое впечатление о представлении. У нас в программе лошади, тибетские яки, пеликаны, попугаи, - рассказал во время пресс-конференции Гия Эрадзе.

Посмотреть выступление «Королевского цирка» можно будет уже 28 января на сцене Симферопольского государственного цирка имени Б. Тезикова.

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