Как теперь работают пенсионные фонды Крыма

Фото: "Крымская газета"

С января текущего года в Крыму начал действовать Социальный фонд РФ, который объединил в себе Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования. Теперь жители полуострова получают услуги в рамках одного окна.

Как пишет Крымская газета, с 1 января появилась услуга «единое пособие», которой воспользовались в электронном виде 99% обратившихся граждан. Для пользователей это удобно, так как Соцфонд взаимодействует со всеми организациями и сам запрашивает нужную информацию. Больше нет необходимости ходить по инстанциям и собирать разные бумаги.

Например, гражданин может обратиться в один фонд за получением пенсии по инвалидности и средствами реабилитации. Это касается получения остальных соцвыплат и услуг.

Необходимые услуги можно получить по прежним адресам пенсионных фондов, либо обратиться в один из офисов МФЦ.

Кроме того, на Госуслугах граждане могут оформить социальную пенсию, пенсию по инвалидности или маткапитал. Записаться на консультацию в фонд можно дистанционно.

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