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НовостиОбщество26 января 2023 13:48

В Гурзуфе запустят 64 интеллектуальные камеры

На очереди такие же работы в Массандре, Ливадии и Гаспре
Екатерина НАЗАРОВА
Система видеонаблюдения является частью проекта «Умный город». Фото: Янина Павленко/Tg

Система видеонаблюдения является частью проекта «Умный город». Фото: Янина Павленко/Tg

Подготовилена платформа для запуска 64 новых интеллектуальных камер в Гурзуфе. Вместе с тем там намерены запустить зоны с бесплатным wi-fi.

- Это часть большой работы по подключению наших поселков к системе интеллектуального видеонаблюдения. На очереди такие же работы в Массандре, Ливадии и Гаспре, - цитирует КИА главу администрации Ялта Янину Павленко.

По ее словам, всего в арсенале Единой дежурно-диспетчерской службы Ялты уже 350 интеллектуальных камер видеонаблюдения. Статистика показывает, что их наличие помогает раскрывать вдвое больше преступлений.

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