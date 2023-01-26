В Гурзуфе запустят 64 интеллектуальные камеры

Система видеонаблюдения является частью проекта «Умный город». Фото: Янина Павленко/Tg
Подготовилена платформа для запуска 64 новых интеллектуальных камер в Гурзуфе. Вместе с тем там намерены запустить зоны с бесплатным wi-fi.
- Это часть большой работы по подключению наших поселков к системе интеллектуального видеонаблюдения. На очереди такие же работы в Массандре, Ливадии и Гаспре, - цитирует КИА главу администрации Ялта Янину Павленко.
По ее словам, всего в арсенале Единой дежурно-диспетчерской службы Ялты уже 350 интеллектуальных камер видеонаблюдения. Статистика показывает, что их наличие помогает раскрывать вдвое больше преступлений.
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