Сенатор от Крыма Цеков заявил, что не ждет объективного решения по скифскому золоту

Фото: Центральный музей Тавриды

Решение Верховного суда Нидерландов относительно дела о скифском золоте, с большей степенью вероятности, будет иметь политические мотивы, а потому будет лишено объективности. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

В пятницу генпрокурор Нидерландов должен вынести консультативное заключение по делу о скифском золоте. Вслед за этим Верховный суд должен будет вынести свое решение по делу.

- Я не ожидаю объективного решения. В европейских странах принимают политические решения против России. Поэтому ожидать решения в нашу пользу, честно говоря, не приходится. Возможно, они примут промежуточное решение и отложат до изменения политической ситуации в мире, - сказал Цеков.

Напомним, после семи лет разбирательств Апелляционный суд Амстердама принял решение, что «скифское золото» принадлежит Украине и будет ей возвращено.

Ранее руководитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук уже высказывал мнение, что коллекция может так не вернуться обратно в Крым.

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