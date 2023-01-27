Керчанина оштрафовали за вылов более трех тысяч мидий из Азовского моря

Причиненный ущерб на сумму 77 550 рублей ответчиком добровольно не возмещен Фото: Виктор Гусейнов

25-летнего жителя Керчи оштрафовали на 77 550 рублей за незаконную добычу 3 535 штук черноморской мидии, сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

В августе прошлого года пограничники ФСБ обратили внимание на парня, который, находясь на причале берега Камыш-Бурунской, ловил мидии. В релизе суда поясняется, что молодой человек выловил их больше, чем установлено суточной нормой. Улов весил более 54 килограммов.

- Ущерб водным биологическим ресурсам наносился непосредственным их изъятием из естественной среды обитания вне зависимости от дальнейших последствий, - говорится в сообщении.

Отмечается, что крымчанин добровольно возместил ущерб.

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