Все выходные в Крыму будут ловить пьяных водителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму будут «ловить» нетрезвых водителей с 27 по 29 января. Нарушителям грозит штраф.

- Автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения водителям разрешат продолжить движение, - цитирует «Крымская газета» сообщение пресс-службы МВД по Крыму.

Во время рейдов будет использован метод «массовой проверки», суть которого проверить как можно больше шоферов на определенном участке дороги и переместиться в другие точки, чтобы повторить процедуру.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50