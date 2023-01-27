Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 января 2023 12:17

В Крыму будут «ловить» нетрезвых водителей с 27 по 29 января

Нарушителей накажут рублем
Екатерина НАЗАРОВА
Все выходные в Крыму будут ловить пьяных водителей

Все выходные в Крыму будут ловить пьяных водителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму будут «ловить» нетрезвых водителей с 27 по 29 января. Нарушителям грозит штраф.

- Автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения водителям разрешат продолжить движение, - цитирует «Крымская газета» сообщение пресс-службы МВД по Крыму.

Во время рейдов будет использован метод «массовой проверки», суть которого проверить как можно больше шоферов на определенном участке дороги и переместиться в другие точки, чтобы повторить процедуру.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50