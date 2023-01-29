В Симферополе 30 января отключат свет на 18 улицах и 4 переулках

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

30 января часть Симферополя останется без электричества. Свет на несколько часов исчезнет на 18 улицах, 4 переулках и в 6 садовых товариществах микрорайона Каменка.

- Отключения линий электропередачи будут происходить в период с 8 до 17 часов, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Это вынужденная мера, потому что энергетики столицы республики занялись ремонтом оборудования.

Где в Симферополе не будет света 30 января с 8 до 17 часов:

- улицы Ген.Васильева, 24-30/1 , 23Б-27А ; Трансформаторная, 6-10 , 1-3; Труда, 12, 14, 15, 19-23/22 ; Щаденко, 1, 2А-30 , 7-17 ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Арабатская, 60-74 , 55-69 ; Кечкеметская, 5, 97, 103, 114-124 ; Сергея Лазо, 42-62 , 25-47 ; Панфиловцев, 40-62 , 41-67 ; Зеленая, 1-43 ; Луговая, 52-140 , 127-199 ; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Грэсовская, 2-8 ; Большевика Попова, 1, 14/18;

- микрорайон Каменка»: садовые товарищества - «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник»; «Электрификатор», «Луч»;

- переулки Заречный, 24-28 ; Родниковая, 36/32; Родниковый, 21, 23, 24, 26; Марсовый, 7/7;

- шоссе Ялтинское, 33/2.

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