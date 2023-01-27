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НовостиОбщество27 января 2023 14:32

Осужденные будут делать контейнерные площадки для муниципальных предприятий Крыма

Достигнуты соответствующие договоренности с УФСИН
Дмитрий Коренев
Достигнуты предварительные договоренности о заключении контрактов с подведомственными учреждениями УФСИН на изготовление контейнерных площадок и швейных изделий

Достигнуты предварительные договоренности о заключении контрактов с подведомственными учреждениями УФСИН на изготовление контейнерных площадок и швейных изделий

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С подведомственными учреждениями УФСИН по Республике Крым и Севастополю будут заключены контракты на изготовление контейнерных площадок и швейных изделий для муниципальных предприятий республики. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Сегодня, 27 января, Гоцанюк провел расширенное совещание с участием сотрудников регионального УФСИН и министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского. На совещании были подведены итоги взаимодействия с исправительными учреждениями республики в части размещения заказов на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Председатель Совмина РКвыразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

– Достигнуты предварительные договоренности о заключении контрактов с подведомственными учреждениями УФСИН, как с единственным поставщиком, на изготовление контейнерных площадок и швейных изделий для нужд муниципальных предприятий республики, – написал он на своей странице «ВКонтакте».

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