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НовостиОбщество28 января 2023 10:10

Ялтинские полицейские помогли гражданам восстановить паспорта

Сотрудники отдела по вопросам миграции помогли людям оформить утраченные документы
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: пресс-служба МВД Крыма

Фото: пресс-служба МВД Крыма

В Ялте сотрудники полиции помогли гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, восстановить документы, подтверждающие личность. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Крыма.

- В Ялтинский центр социальных служб обратились нуждающиеся в помощи граждане с просьбой оказать содействие в восстановлении утраченных документов с целью дальнейшей реализации своих законных прав на получение пособий, пенсий и прочих социальных благ, - подчеркнули в пресс-службе крымской полиции.

Помощь гражданам лично оказали сотрудники ялтинского отдела по вопросам миграции. Уладить сложный вопрос удалось в кратчайшие сроки - сами обратившиеся даже не ожидали настолько быстрого решения проблемы.

Вручили документы людям полицейские лично. Граждане поблагодарили полицейских за помощь.