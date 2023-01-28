Ялтинские полицейские помогли гражданам восстановить паспорта

Фото: пресс-служба МВД Крыма

В Ялте сотрудники полиции помогли гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, восстановить документы, подтверждающие личность. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Крыма.

- В Ялтинский центр социальных служб обратились нуждающиеся в помощи граждане с просьбой оказать содействие в восстановлении утраченных документов с целью дальнейшей реализации своих законных прав на получение пособий, пенсий и прочих социальных благ, - подчеркнули в пресс-службе крымской полиции.

Помощь гражданам лично оказали сотрудники ялтинского отдела по вопросам миграции. Уладить сложный вопрос удалось в кратчайшие сроки - сами обратившиеся даже не ожидали настолько быстрого решения проблемы.

Вручили документы людям полицейские лично. Граждане поблагодарили полицейских за помощь.