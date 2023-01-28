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НовостиПроисшествия28 января 2023 13:23

Трое крымчан пойдут под суд за торговлю наркотиками на материке

Преступная троица продавала запрещенные препараты в Тольятти, Оренбурге, Уфе и Челябинске
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Всего правоохранителями изъято свыше 2 кг наркотических средств

Всего правоохранителями изъято свыше 2 кг наркотических средств

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На троих крымчан завели уголовное дело за торговлю запрещенными препаратами. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, мужчины обвиняются в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

- В 2021 году двое обвиняемых, являясь участниками преступного сообщества, сбывали в городах Тольятти, Оренбурге, Уфе, Челябинске наркотические средства N-метилэфедрон и мефедрон, - говорится в сообщении прокуратуры.

Общались между собой преступники в Сети, а наркотики продавали посредством закладок. «Накрыли» шайку полицейские. В общей сложности у мужчин изъяли более двух килограмм запрещенных веществ.

Сейчас наркодилеры содержатся под стражей.