Улицы Керчи очистили от мусора

В городе-герое Керчи провели своеобразный субботник. Фото: Юрий Гоцанюк\Telegram

В Керчи сотрудники коммунальных служб провели настоящий субботник. Санитарную очистку провели сразу на нескольких улицах города-героя. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк в своем Tg-канале.

- Санитарная очистка проведена на улицах Героев Сталинграда, Орджоникидзе, Годыны, на Вокзальном шоссе и Комсомольском парке. Это уборка мусора, покос травы, вырубка сухостоя, покраска нижней части деревьев белой краской, - подчеркнул премьер-министр республики.

Кроме того, на Куль-Обинском шоссе и на улице Горького сотрудники коммунальных служб продолжают работу по занижению газонов.