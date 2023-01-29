Советник главы Крыма Крючков: «Никакая эвакуация жителей полуострова не проводится»

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал информацию на сайте ГУ МЧС по Омской области об эвакуации людей с территории полуострова на материк, пояснив, что речь идет о людях, прибывших ранее в республику с территории Херсонской области.

Некорректная информация, опубликованная ранее на сайте омского МЧС. Фото: Олег Крючков/Tg

- На сайте МЧС появилась не совсем корректная информация. Речь идет о жителях Херсонской области эвакуированных через Крым. Со станции Джанкой и Симферополь. Никакая эвакуация жителей полуострова не проводится и не планируется, - пояснил Крючков.

По его словам, в ближайшее время информация на сайте будет откорректирована, на ресурсах омского МЧС появится уточняющая информация.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50