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НовостиОбщество29 января 2023 11:11

Советник главы Крыма Крючков: «Никакая эвакуация жителей полуострова не проводится»

В Крыму опровергли информацию на сайте МЧС об эвакуации жителей полуостврова
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал информацию на сайте ГУ МЧС по Омской области об эвакуации людей с территории полуострова на материк, пояснив, что речь идет о людях, прибывших ранее в республику с территории Херсонской области.

Некорректная информация, опубликованная ранее на сайте омского МЧС. Фото: Олег Крючков/Tg

Некорректная информация, опубликованная ранее на сайте омского МЧС. Фото: Олег Крючков/Tg

- На сайте МЧС появилась не совсем корректная информация. Речь идет о жителях Херсонской области эвакуированных через Крым. Со станции Джанкой и Симферополь. Никакая эвакуация жителей полуострова не проводится и не планируется, - пояснил Крючков.

По его словам, в ближайшее время информация на сайте будет откорректирована, на ресурсах омского МЧС появится уточняющая информация.

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