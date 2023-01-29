В Севастополе госпитализировали 10-летнюю школьницу, попавшую под колеса иномарки

Фото: пресс-служба МВД Севастополя

В Севастополе в минувший четверг под колеса иномарки попала 10-летняя школьница, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Девочка шла после дополнительных занятий к матери, которая в это время ожидала ее в машине.

Инцидент произошел на дороге-дублере на улице Борисова напротив дома № 1/3.

- В момент ДТП школьница не увидела приближающийся автомобиль и вышла из-за припаркованных транспортных средств на проезжую часть, в результате чего попала под колеса иномарки, - говорится в сообщении.

За рулем иномарки «Опель» находился 35-летний водитель. Ребенок был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

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