Погода на 30 января 2023 года в Крыму и Севастополе: мокрый снег, дождь, воздух прогреется до плюс 5 градусов

В отдельных районах Крымского полуострова ожидается туман. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 января на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Повсеместно пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах ожидается туман, гололедица, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами туман, гололед. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +1...+3°.

В Севастополе облачно. Дождь со снегом. Ветер северный 7-12 м/с. Днем тепло +2…+4°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +4…+6°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +3…+5°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +3…+5°, север-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +2…+3°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском 0…+1°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Джанкое -1…+1°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Армянске -1…0°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Белогорске +1…+2°, западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +6…+10°.

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