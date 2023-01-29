Следком проверит информацию о незаконной вырубке деревьев в Керчи

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Следком организовал проверку после жалоб граждан о возможной незаконной вырубке деревьев в различных районах Керчи, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Керчане сообщают, что большое число деревьев было спилено в различных районах города-героя при отсутствии порубочных билетов и предварительного обследования территорий и насаждений, - говорится в сообщении.

К делу также подключилась республиканская прокуратура. Напомним, ранее под Симферополем незаконно вырубили 40 деревьев различных пород. Нанесенный ущерб оценен в 1,5 миллиона рублей.

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