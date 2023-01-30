Где в Симферополе и Севастополе 31 января отключат свет

Энергетики ремонтируют электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 января отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества. Свет на несколько часов исчезнет из-за ремонта электросетей.

Где не будет света 31 января

СИМФЕРОПОЛЬ

- улицы Генерала Васильева, 24-30/1 , 23Б-27А ; Трансформаторная, 6-10 , 1-3; Труда, 12, 14, 15, 19-23/22 ; Щаденко, 1, 2А-30 , 7-17 ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Арабатская, 60-74 , 55-69 ; Кечкеметская, 5, 97, 103, 114-124 ; Сергея Лазо, 42-62 , 25-47 ; Панфиловцев, 40-62 , 41-67 ; Зеленая, 1-43 ; Луговая, 52-140 , 127-199 ; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Грэсовская, 2-8 ; Большевика Попова, 1, 14/18;

- микрорайон Каменка»: садовые товарищества - «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник»; «Электрификатор», «Луч»;

- переулки Заречный, 24-28 ; Родниковая, 36/32; Родниковый, 21, 23, 24, 26; Марсовый, 7/7;

- шоссе Ялтинское, 33/2.

СЕВАСТОПОЛЬ на 2 часа в период с 8.00 до 16.00

- поселок Учкуевка: улица Бельбекская 3/2;

- поселок Любимовка: ЗАО С. Перовской кад.191/78, 1914, 1912, 1922, 2278, 2279, 2, 1913 , 1911, 29, 1923, 2057, 147-А, 136-А, 144-А, 132-А, 146-А, 138-А, 125-135, 139, 2311, 724/14, 724/16, 724/2, 724, 184-А,162-А,186-А,152-А,160-А, 141-177; улица Батарейная 68-Б, 8-Б, 140-А, 44-А, 50-А, 64-А, 24/1, 24/5, 18-7, 18-8, 18-9, 24-Г, 2083; переулок Днепровский 16; ТСН СНТ «АЛЬКАДАР»;

с 8.30 до 17.00

- улицы Родниковая 2,8-10,3-9,13-19; Сенная 6,10; 12,20-26; Путейская 5;

с 8.00 до 16.00

- улицы Новикова 71,75-77; 24-А; Курская 12-26,30-32(чет),17-35; переулок Новикова,кад.182,2-16,20-24,9-А,7-А кад187,7-9,27; проулок Курский 2-14,1-11;

с 9.00 до 12.00

- Мекензиевые горы: улицы Маршала Блюхера 20-24,46; Героев Сталинграда 26;

с 9.00 до 17.00

- улицы Генерала Саймонова 30-а,40-А,42-а,2-а - 8-А,1-9,17-21,33,37,41,45,49-51; Горпищенко 93-А,95-А/2,97-А,97-А/1,109/5.

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