55-летнему ялтинцу грозит до пятнадцати лет за полкило марихуаны

Мужчина является фигурантом еще нескольких уголовных дел, возбужденных по фактам сбыта запрещенных веществ
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ялте задержан 55-летний местный житель, который собирался подзаработать на продаже марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
Во время обыска дома у мужчины нашли 34 бумажных свертка с веществом растительного происхождения, электронные весы, материалы для расфасовки, мобильный телефон и 70 тысяч рублей.
Мужчина рассказал полицейским, что нашел наркосодержащее растение в лесу, собрал и высушил «как для личного употребления, так и с целью дальнейшего сбыта».
– Результаты экспертизы подтвердили слова подозреваемого. Изъятые образцы общей массой 536,08 граммов являются наркотическим средством каннабис (марихуана), – говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 – части 3 статьи 228.1 УК РФ – «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».
Только по этому делу ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, однако в МВД отмечают, что мужчина «является фигурантом еще нескольких уголовных дел, возбужденных по фактам сбыта запрещенных веществ».
Расследование продолжается.
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