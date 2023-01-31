Фото: Марат Хуснуллин/Tg

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено 31 января после временной приостановки.

- Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - говорится в сообщении.

Сегодня проводились работы по надвижке последнего, четвертого, пролета моста. Еще несколько дней потребуется, чтобы опустить пролет в проектное положение. Финальный этап работ будет заключаться в устройстве деформационных швов, а также дренажа для отвода воды.

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