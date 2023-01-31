Глава Крыма заявил, что главврачи больниц обязаны оперативно снабжать свои учреждения лекарствами

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Главврачи больниц Крыма должны своевременно снабжать свои учреждения необходимыми лекарствами, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Недопустимы случаи, когда люди вынуждены при прохождении лечения в медучреждениях покупать медикаменты за свой счет. Необходимые средства для этого выделяются в полном объеме, задача главврачей - настроить эффективную работу и вовремя обращаться за финансированием, - написал он в своем Tg-канале.

В обратном случае, по его словам, информация о каждой жалобе от граждан будет направляться в прокуратуру и Следком для дальнейшего разрешения уже на другом уровне. Аксенов добавил, что с лекарствами, произведенными в РФ, проблем быть не должно, если наблюдается нехватка импортных препаратов - они должны быть заменены отечественными аналогами.

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