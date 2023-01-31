В Крыму начали подготовку к курортному сезону

В Алуште прошло совещание по решению оперативных вопросов подготовки к высокому курортному сезону 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму началась подготовка к высокому курортному сезону 2023 года. Как отметил в ходе рабочего совещания в Алуште министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, в начале года необходимо систематизировать все вопросы, требующие оперативного решения.

По его словам, новогодние праздники показали, что Большая Алушта готова принимать туристов круглый год.

– Важно сейчас, в начале года, систематизировать все вопросы, которые требуют оперативного решения, проработать варианты повышения уровня благоустройства пляжей в едином стиле, их функционирования, а также решить вопросы перезакрепления пляжей, на которых не был предоставлен в прошлом курортном сезоне достойный уровень организации пляжного отдыха гостям и жителям Крыма, – заявил Волченко.

На совещании обсуждались вопросы заключения соглашений к договорам благоустройства пляжей, порядок их открытия, а также вопросы обеспечения безопасности. Уделили внимание и вопросу создания и обустройства парковок для туристических автобусов и частного транспорта вблизи объектов туристского показа, особенно в районе набережной Алушты.

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