В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте с 1 февраля

Стоимость проезда в общественном транспорте изменилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 февраля в Крыму подорожал проезд в общественном транспорте. Цена изменилась на 5 рублей. Приказ Госкомцена Республики Крым вступил в силу.

Теперь поездка в одну сторону обойдется в 25 рублей безналичной оплатой и 30 рублей наличными. Однако это касается только самых крупных городов республики, таких как Ялта, Симферополь, Алушта, Керчь, Феодосия, Джанкой, Евпатория и Белогорск . В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда составит 22 рубля по безналу и 27 рублей наличными.

Стоит отметить, что если в общественном транспорте отсутствует оборудование автоматизированной системы оплаты проезда, то пассажиры заплатят наименьшую цену - 25 и 22 рубля соответственно.