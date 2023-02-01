В Крыму изменился порядок подачи документов на регистрацию земли

В Крыму был изменен порядок подачи документов для регистрации, аренды и межевания земельных участков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму изменился порядок подачи документов по регистрации и межеванию земли. Теперь подача заявлений на получение государственных услуг будет осуществляться лично заявителем. Об этом сообщили в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.

- Чтобы обратиться за той или иной услугой, гражданину необходимо написать заявление, приложить соответствующие документы и подать лично в министерство по адресу: город Симферополь, улица Севастопольская, 17. Специалисты сразу проверят содержание пакета документов и правильность заполнения заявления, - цитирует пресс-служба министерства его главу Ларису Кулинич.

Отмечается, что соответствующие документы можно подать и через МФЦ, а также через портал Госуслуг. Однако для регистрации обращения крымчанам необходимо оформить специальную цифровую подпись. Изменения направлены на то, чтобы повысить качество оказываемых услуг, уточнили в министерстве.

Полный перечень услуг и порядок их предоставления можно посмотреть на официальном сайте министерства имущественных и земельных отношений РК.