В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за тумана 1 февраля

Штормовое предупреждение действует из-за тумана, видимость в котором составляет менее 500 метров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Керченском проливе 1 февраля действует штормовое предупреждение из-за тумана. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

Видимость в тумане составляет 200-500 метров.

- Согласно прогнозу Росгидромета, 1 февраля ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, временами осадки в виде дождя и снега, в первой половине дня местами туман, - говорится в сообщении Минтранспорта.

Отмечается, что высота волн составляет 20-70 см, температура воздуха +1-3 градуса Цельсия, а температура воды в море +3 градуса Цельсия.

Как сообщают в Минтрансе России, с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено 76 тыс. 858 пассажиров, 58 тыс. 382 единицы автотранспорта и 6 тыс. 445 железнодорожных вагонов.