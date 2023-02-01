В Крыму жителя Адыгеи будут судить за смертельное ДТП на «Тавриде»

Дело уже передано в суд. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Крыму будут судить 30-летнего жителя Адыгеи, который насмерть сбил человека на «Тавриде». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, все произошло 7 октября 2022 года.

Уголовное дело в отношении водителя направила в суд прокуратура Белогорского района. Сообщается, что мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

- Обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем, двигаясь по автодороге «Таврида» в сторону Симферополя, совершил наезд на потерпевшего, обходившего стоявший у полосы разгона автопоезд, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пострадавший скончался на месте.