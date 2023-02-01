В Крыму выявлено 25 новых случаев заболевания COVID-19

Победить заболевание удалось девяти крымчанам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за минувшие сутки выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусом, а всего в республике выявлено с начала пандемии 211 тыс. 442 заражения. Об этом утром 1 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

- За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находился 62 тыс. 801 человек, - говорится в сообщении.

Победить заболевание удалось девяти крымчанам - они полностью вылечились от коронавируса. Всего с начала пандемии выздоровело 204 тыс. 111 человек. За минувшие сутки не было зафиксировано летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Всего в Крыму скончались 5 тыс. 418 пациентов с подтвержденным диагнозом.