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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:25

89-летняя пенсионерка из Севастополя переписала квартиру на незнакомую женщину и едва не лишилась жилья

Права пожилой женщины отстояла прокуратура города-героя
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Женщина страдает психическими расстройствами, поэтому не могла отдавать полного отчета о своих действиях

Женщина страдает психическими расстройствами, поэтому не могла отдавать полного отчета о своих действиях

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пенсионерка из Севастополя едва не лишилась жилья из-за того, что завещала все свое имущество незнакомой женщине. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя, в ведомство обратилась дочь 89-летней пожилой женщины.

- В августе 2018 года пенсионерка подписала доверенность на распоряжение денежными средствами, в том числе пенсией, на имя посторонней женщины, не являющейся ее родственницей. Также она завещала ей все имеющееся имущество на момент смерти и оформила договор дарения своего единственного жилья – доли в квартире по улице Бориса Михайлова, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Новая собственница имущества пенсионерки, имея все необходимые документы, обратилась в суд и попыталась выселить пожилую жительницу Севастополя из ее собственной квартиры.

Стоит отметить, что женщина страдает психическими расстройствами, поэтому не могла отдавать полного отчета о своих действиях. Через прокуратуру удалось признать завещание пенсионерки недействительным.