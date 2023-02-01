В Симферопольской школе проверили качество питания после видео с заплесневелым картофелем в столовой

Фото: администрация Симферополя, t.me/simadm_news
Сотрудники управления образования администрации Симферополя проверили качество еды в столовой школы-гимназии № 25. Причиной проверки стало появившееся в соцсети видео с заплесневелым картофелем на витрине.
– По итогам нарушений в организации питания школьников не зафиксировано, – сообщается в телеграм-канале администрации города.
Уточняется, что порция, представленная в видео – это витринный вариант, не предназначенный для реализации.
Сотрудникам школы, отвечающим за организацию питания, указали на недопустимость размещения таких «образцов». Им вынесено дисциплинарное взыскание.
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