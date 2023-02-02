Погода на 2 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

На ЮБК переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 февраля на Крымском полуострове будет вполне комфортный четверг - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Небольшой мокрый снег, снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +3...+5°.

В Севастополе облачно. Днем небольшой дождь, юго-западный ветер 6-11 м/с., тепло +6…+8°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +6…+7°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +6…+7°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +4…+6°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +6…+7°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +7…+8°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +5…+8°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +5…+6°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +5…+6°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +6…+10°.

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