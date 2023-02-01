В Крыму осудят руководителей фирмы за хищение 163 млн рублей при работах на Сакском озере

Вместе с уголовным делом в суд направлен иск о возмещении ущерба Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму перед судом предстанут директор и соучредитель одной из строительных фирм. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республике Крым, они обвиняются в хищении крупной суммы денег при исполнении муниципальных контрактов.

По версии следствия, в 2016 году с фирмой-подрядчиком, соучредителем и директором которой являлись обвиняемые, были заключены четыре муниципальных контракта на выполнение строительно-монтажных работ на ряде объектов в районе Сакского лечебного озера на общую сумму 1,3 млрд рублей. Обвиняемые и их сообщники создали видимость исполнения обязательств, тогда как на самом деле выполнили только первый этап работ.

– В дальнейшем на основании представленных ими актов о приемке выполненных работ из средств местного бюджета на расчетный счет подрядчика необоснованно перечислено более 163 млн рублей, – говорится в сообщении.

Директору и соучредителю фирмы – жителям Москвы и Симферополя соответственно – предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество». Дело рассмотрит Сакский районный суд.

– Вместе с уголовным делом в суд направлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, – добавили в прокуратуре РК.

Дело в отношении сообщников обвиняемых выделено в отдельное производство.

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