В 30 раз завысили тариф: сотрудники «Севастопольгаза» ответят за хищение денег у потребителей

Представители компании умышленно завышали расценки и обманывали граждан Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания «Севастопольгаз» попала под уголовное дело по факту хищения денежных средств у потребителей. Как сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, должностные лица предприятия путем обмана с использованием служебного положения умышленно завышали расценки на голубое топливо и обманывали граждан.

- Сотрудники предприятия, используя неосведомленность владельцев участков садоводческих товариществ о размере платы за присоединение к газораспределительным сетям, склоняли их к заключению договоров о подключении по завышенным расценкам, - отметили в пресс-службе СК.

Как добавили в прокуратуре города-героя, тарифная ставка за подключение составляет от 2 087,53 до 2 881,70 рублей. Сотрудники «Севастопольгаза» же завысили ее в 30 раз, предлагая подключиться по ставке в размере 72 423,10 рублей.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают всех потерпевших от нечистых на руку сотрудников предприятия. Возбуждено уголовное дело, ход и результаты которого контролирует прокуратура.